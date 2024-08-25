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عربي-دولي

تزامنا مع انعقاد قمة يحضرها غوتيريش.. زلزال قوي يضرب جزيرة بالمحيط الهادئ

Lebanon 24
25-08-2024 | 23:29
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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بلغت قوته 6,9 درجة ضرب الاثنين، تونغا الواقعة في المحيط الهادئ، في وقت يجتمع قادة أجانب في البلاد لحضور قمة إقليمية.


وتستضيف العاصمة الساحلية لتونغا، نوكي ألوفا، منتدى جزر المحيط الهادئ، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
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وقال غوتيريش إنه بينما كنت يتحدث إلى الأطفال والشباب في تونغا اليوم عن أهمية الاستعداد للكوارث، شهدنا زلزالا، لكن بفضل أنظمة الإنذار المبكر، سرعان ما تم إبلاغنا بعدم وجود تهديد بحدوث تسونامي.
واعتبر غوتيريش أن هذه الأدوات حيوية للعديد من الناس في المحيط الهادئ وخارجه، مؤكدا أن الأمم المتحدة تعمل على ضمان أن أنظمة الإنذار المبكر تحمي كل شخص على وجه الأرض بحلول نهاية عام 2027.


وضرب الزلزال على عمق حوالى 106 كيلومترات (66 ميلا) لكن سرعان ما عاد الوضع إلى طبيعته في مدينة تعد الزلازل فيها شائعة نسبيا.

ورغم أن الزلزال لم يتسبب في إطلاق تحذير من حدوث تسونامي، إلا أنه تم إخلاء بعض الشركات والمتاجر القريبة من الساحل لفترة وجيزة.

وتقع تونغا على "حزام النار" وهي منطقة واسعة من النشاط التكتوني المكثف. (روسيا اليوم)
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