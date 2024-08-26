مقتل وإصابة صحفيين من رويترز في هجوم صاروخي على كراماتورسك بأوكرانيا

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ذكرت وكالة رويترز أن رايان إيفانز، أحد أعضاء فريق رويترز الذي يغطي الحرب في أوكرانيا، لقي حتفه وأصيب اثنان من الصحفيين جراء هجوم صاروخي على فندق في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا.وقالت رويترز في بيان إن إيفانز، الذي كان يعمل مستشارا للسلامة لدى الوكالة، قُتل بعد أن أصاب صاروخ فندق سافير حيث كان يقيم ضمن فريق من ستة أفراد السبت.وأضافت أن اثنين من صحفيي الوكالة يتلقيان العلاج في المستشفى وأن أحدهما حالته خطيرة.وقالت رويترز "نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات عن الهجوم بما يشمل العمل مع السلطات في كراماتورسك ونحن ندعم زملاءنا وأسرهم".كان إيفانز، وهو جندي بريطاني سابق، يعمل مع رويترز منذ عام 2022 ويقدم المشورة لصحفييها بشأن السلامة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في أوكرانيا وإسرائيل وخلال الألعاب الأولمبية في باريس. وكان يبلغ من العمر 38 عاما.