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باكستان.. مقتل 23 شخصا على الأقل بهجمات نفذها مسلحون

Lebanon 24
26-08-2024 | 01:59
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أفادت تقارير باكستانية بمقتل 23 شخصا على الأقل بهجمات نفذها مسلحون في جنوب غربي باكستان اليوم الاثنين.

فقد قال مسؤولون حكوميون باكستانيون إن المسلحين قتلوا 22 شخصا غربي البلاد، اليوم الاثنين، بعدما أجبروهم على الترجّل من مركبات وتحققوا من عرقياتهم، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
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غير أن الاسوشيتد برس ورويترز نقلتا عن مسؤولون حكوميين أن المسلحين قتلوا 23 راكبا بالهجوم المسلح.

 وقال المسؤول الرفيع في منطقة موسى خيل في بلوشستان نجيب الله كاكار لفرانس برس "قُتل 22 شخصا على الأقل وجرح 5 عندما أوقف مسلّحون عدة حافلات وشاحنات كبيرة وصغيرة على الطريق السريع الرابط بين البنجاب وبلوشستان".

وأضاف كاكار أن "من بين القتلى 19 بنجابيا و3 بلوش. معظمهم عمال بنجابيون". (سكاي نيوز)
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