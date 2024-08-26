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عربي-دولي

عملية بحث "معقدة"... انهيار جدار جليدي يقتل سائحا في أيسلندا

Lebanon 24
26-08-2024 | 02:13
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لقي سائح مصرعه وأصيب آخر فيما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، بعد انهيار جدار جليدي خلال جولة سياحية في نهر "بريداميركورجوكول" الجليدي، الأحد.

وكانت مجموعة مكونة من 25 شخصا تقوم بجولة منظمة مع مرشد في النهر الجليدي، عندما انهار أحد الكهوف.
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والنهر الجليدي حيث وقع الحادث، قريب من بحيرة جوكولسارلون الجليدية، التي تعد إحدى أشهر نقاط الجذب السياحي في أيسلندا، وفق فرانس برس.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، عن الشرطة المحلية، أن 4 أشخاص أصيبوا في حادث الانهيار، وتم إنقاذ اثنين منهم، فيما أُعلن وفاة أحدهما في موقع الحادث ونُقل الآخر إلى المستشفى، وهو في وضع مستقر.

وأوضحت الصحيفة استمرار البحث عن شخصين عالقين إثر الحادث، وتظل أوضاعهم غير واضحة.

وذكرت الشرطة أن بقية المجموعة التي كانت في الجولة لم تصب بأذى. ولم يتضح حتى الآن جنسيات السياح أو عدد المرشدين المرافقين لهم في رحلتهم.

ويشارك في عمليات البحث 150 شخصًا على الأقل، فيما وصفت عملية إنقاذ الشخصين العالقين بأنها "معقدة"، حيث لا يمكن استخدام معدات ثقيلة بسبب خطورة الموقع على النهر الجليدي، ويتم استخدام معاول جليدية لتحريك الجليد بشكل يدوي من أجل الوصول إلى العالقين.

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