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عربي-دولي

"تسللت من سوريا"... الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة شرق بحيرة طبريا

Lebanon 24
26-08-2024 | 02:27
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرة مسيرة شرق بحيرة طبريا "تسللت من سوريا" بعد انطلاق صفارات الإنذار في جنوب هضبة الجولان المحتلة.


وقال الجيش في بيان إنه "بخصوص الإنذارات التي تم تفعيلها في تمام الساعة 07:03-07:05 في منطقة شرق بحيرة طبريا فقد اعترضت الدفاعات الجوية هدفا جويا مشبوها تم رصده في المنطقة".
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ووفقا لإذاعة الجيش، يعتقد المسؤولون العسكريون أن الجسم قد تم إطلاقه من سوريا، وهو أمر نادر إلى حد ما.

ووقع الهجوم المشتبه به بالقرب من بحيرة طبريا، بالقرب من الحدود مع الأردن وسوريا، وأقصى جنوب المنطقة التي يستهدفها "حزب الله" عادة من لبنان. (روسيا اليوم)
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