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عربي-دولي
ارتفاعه سيبلغ 33 مترا.. أرمينيا تعمل على تشييد أطول تمثال للمسيح في العالم
Lebanon 24
26-08-2024
|
02:30
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يقوم النحات الأرمني أرمين سامفيليان بتشييد أطول تمثال للمسيح في العالم، حيث أفاد صاحب المشروع أن ارتفاع التمثال مع قاعدته سيصل إلى 99 مترا.
وأوضح سامفيليان أن التمثال سيتم وضعه على جبل حاتيس في أرمينيا، كما أن ارتفاعه سيبلغ 33 مترا، ومع قاعدته سيبلغ 99 مترا.
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كذلك، بلغ هيكل التمثال أكثر من 20 طنا، والأخير مصنوع من صفائح الألمنيوم على إطار فولاذي مطلي باللون الأبيض.
وبعد الانتهاء من إعداد كافة أجزاء التمثال، سيتم نقلها بطائرة مروحية إلى قمة الجبل حيث سيتم تجميعها، كما أشار سامفيليان إلى أن أكثر من 15 شخصا يعملون على إعداده.
يُذكر أن تمثال "المسيح الملك" في مدينة سويبودزين البولندية يُعتبر إلى حد الآن الأطول في العالم، ويبلغ ارتفاعه مع القاعدة 52 مترا.(lbci)
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