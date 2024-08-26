"أشمئز من دعمه لترامب".. شقيقة روبيرت كينيدي توجه له انتقادات حادة وتتبرأ منه! (فيديو)

وجهت كيري كينيدي انتقادات حادة لشقيقها روبرت كينيدي جونيور الذي أعلن يوم الجمعة الماضي دعمه للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب.



ففي مقابلة للمحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان التي ترأس منظمة "روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان غير الربحية" والتي تأسست تكريما لوالدها، مع جين بساكي السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن، على شبكة MSNBC، قالت كيري: أشعر بالاشمئزاز من دعم أخي لدونالد ترامب، وأتبرأ منه وأنأى بنفسي عن مساعيه الصارخة لتدنيس ذكرى والدي" وفق تعبيرها.

Kerry Kennedy: I am disgusted by my brother’s obscene embrace of Donald Trump. And I completely disavow and dissociate myself from Robert Kennedy Jr. and his flagrant efforts to desecrate my father's memory. pic.twitter.com/iW8pmRQRdn — Acyn (@Acyn) August 25, 2024 Advertisement

"تهديد للحريات"

كما أضافت أن "المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ونائبها تيم والز يشكلان القيم التي حاربت من أجلها عائلتها لسنوات، أما ترامب فيمثل النقيض تمامًا."



وأردفت قائلة "إنه تهديد لمعظم الحريات الأساسية في البلاد".



فيما انتشر فيديو كيري هذا الذي شاركه على إكس Acyn، كبير المحررين الرقميين في شبكة MeidasTouch ذات الميول اليسارية، بشكل واسع على مواقع التواصل، حاصدا على أكثر من 1.3 مليون مشاهدة.



يشار إلى أنه مثل العديد من أفراد عائلتها، نددت كيري بتأييد شقيقها لترامب. فقد أكد 5 من أفراد أسرتها، في بيان يوم الجمعة الماضي أن تأييد شقيقهم للمرشح الجمهوري "خيانة" لقيمهم العائلية.



وكان روبيرت كينيدي جونيور (ابن شقيق الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي) أطل خلال تجمع انتخابي لترامب في ولاية أريزونا قبل أيام، معلناً تأييده له.



فيما رحب ترامب بهذا الانضمام، معتبراً أنه ألهم الملايين من الأميركيين وجمع الناس من مختلف الأطياف السياسية في حملة إيجابية ترتكز على القيم الأميركية لوالده روبرت كينيدي وعمه الرئيس الراحل.(العربية)





