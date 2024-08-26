Advertisement

عربي-دولي

"أشمئز من دعمه لترامب".. شقيقة روبيرت كينيدي توجه له انتقادات حادة وتتبرأ منه! (فيديو)

Lebanon 24
26-08-2024 | 02:49
A-
A+
Doc-P-1239051-638602626080151705.jpg
Doc-P-1239051-638602626080151705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجهت كيري كينيدي انتقادات حادة لشقيقها روبرت كينيدي جونيور الذي أعلن يوم الجمعة الماضي دعمه للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب.

ففي مقابلة للمحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان التي ترأس منظمة "روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان غير الربحية" والتي تأسست تكريما لوالدها، مع جين بساكي السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن، على شبكة MSNBC، قالت كيري: أشعر بالاشمئزاز من دعم أخي لدونالد ترامب، وأتبرأ منه وأنأى بنفسي عن مساعيه الصارخة لتدنيس ذكرى والدي" وفق تعبيرها.
 
Advertisement
 
"تهديد للحريات"
كما أضافت أن "المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ونائبها تيم والز يشكلان القيم التي حاربت من أجلها عائلتها لسنوات، أما ترامب فيمثل النقيض تمامًا."

وأردفت قائلة "إنه تهديد لمعظم الحريات الأساسية في البلاد".

فيما انتشر فيديو كيري هذا الذي شاركه على إكس Acyn، كبير المحررين الرقميين في شبكة MeidasTouch ذات الميول اليسارية، بشكل واسع على مواقع التواصل، حاصدا على أكثر من 1.3 مليون مشاهدة.

يشار إلى أنه مثل العديد من أفراد عائلتها، نددت كيري بتأييد شقيقها لترامب. فقد أكد 5 من أفراد أسرتها، في بيان يوم الجمعة الماضي أن تأييد شقيقهم للمرشح الجمهوري "خيانة" لقيمهم العائلية.

وكان روبيرت كينيدي جونيور (ابن شقيق الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي) أطل خلال تجمع انتخابي لترامب في ولاية أريزونا قبل أيام، معلناً تأييده له.

فيما رحب ترامب بهذا الانضمام، معتبراً أنه ألهم الملايين من الأميركيين وجمع الناس من مختلف الأطياف السياسية في حملة إيجابية ترتكز على القيم الأميركية لوالده روبرت كينيدي وعمه الرئيس الراحل.(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2024-08-26
05:22 | 2024-08-26
05:07 | 2024-08-26
05:05 | 2024-08-26
04:50 | 2024-08-26
04:50 | 2024-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24