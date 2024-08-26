مصر تصحو على حادث مروع بطريق الفيوم.. سقوط العشرات بين قتلى وجرحى

شهد طريق الفيوم الصحراوي بمصر حادثاً مروعاً في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

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فقد أدى انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بكميات من الأسمنت على 5 سيارات أجرة وملاكي إلى وفاة 10 أشخاص.كما بلغ عدد المصابين 7 أشخاص، وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى الفيوم العام.كذلك تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم بيين سيارة نقل وعدد من السيارات بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي.وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.