15 منطقة أوكرانية تعرضت لهجمات روسية صباح الإثنين

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أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الاثنين، ان روسيا شنت هجمات واسعة النطاق بصواريخ وطائرات مسيّرة على أكثر من نصف مناطق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.وأضاف شميهال عبر تطبيق تلغرام "اليوم، تعرضت 15 منطقة لهجوم روسي واسع. استخدم العدو أنواعا مختلف من الأسلحة ما بين طائرات مسيرة وصواريخ كروز وأنظمة كينجال فرط صوتية. وسقط جرحى وقتلى"، وفقا لرويترز.وأفادت تقارير بمقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص جراء الهجوم الذي بدأ حوالي منتصف الليل واستمر إلى ما بعد الفجر، بدا أنه استهدف البنية التحتية للطاقة.ووفقا للقوات الجوية، كانت هناك مجموعات متعددة من الطائرات المسيرة الروسية تحلق نحو المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية والوسطى من أوكرانيا، تلاها العديد من الصواريخ المجنحة والصواريخ الباليستية.وسمع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وانقطع التيار الكهربائي وإمدادات المياه في المدينة، وفقا لرئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.وقال إيغور بوليشوك، عمدة مدينة لوتسك غربي أوكرانيا، إن مبنى سكنيا متعدد الطوابق وهدفا لم يحدده للبنية التحتية أصيبا وقتل شخص واحد.وقال حاكم المنطقة سيرغي ليساك، إن شخصا خر لقي مصرعه في منطقة دنيبروبتروفسك وسط البلاد، حيث أشعل الهجوم حرائق متعددة.وقال حاكم منطقة زابوريجيا، إيفان فيدوروف، إن شخصا لقي حتفه في المنطقة المحتلة جزئيا جنوب شرقي البلاد.أعلنت شركة الطاقة الخاصة الأوكرانية "دي تي إي كيه" انقطاع التيار الكهربائي، قائلة في بيان عبر الإنترنت إن "عمال الطاقة في جميع أنحاء البلاد يعملون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لاستعادة الإضاءة في منازل الأوكرانيين".(سكاي نيوز)