صحيفة ألمانية تنشر صورة السوري منفذ هجوم زولينغن

نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية صورتين للسوري عيسى الحسن، الذي أقدم مساء يوم الجمعة الماضي على طعن امرأة ورجلين حتى الموت وأصاب 8 آخرين في مدينة زولينغن الواقعة بالغرب الألماني.





وقالت الصحيفة إنها حصلت على صورة الحسن من مصدر أمني لم تسمه.



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أما الصورة التي يظهر فيها ملثما فنشرتها أمس وكالة "أعماق" الناطقة بلسان تنظيم "داعش" الإرهابي، مع فيديو يسمي نفسه فيه "سمرقند" ويقول لوالديه إن هجومه سيأتي انتقاما لمقتل المسلمين في سوريا والعراق والبوسنة.

الحسن، البالغ 26 عاما، ولد في مدينة دير الزور بشرق سوريا، وجاء في نهاية كانون الاول 2022 إلى ألمانيا، حيث تقدم بطلب اللجوء وبعد عام حصل على "الحماية الفرعية"، كما هو شائع بالنسبة للاجئين السوريين.

ولم يكن معروفا للأمن الألماني كمتطرف، بحسب ما نقلت قناة ARD التلفزيونية المحلية عن Herbert Reul وزير داخلية ولاية شمال الراين وستفاليا، والذي أكد أن عيسى الحسن سلم نفسه لدورية الشرطة بعد مطاردته طوال 26 ساعة، وظهر لهم بملابس ملطخة بالدم.

يذكر أن الهجوم كان وقع في "فونهوف"، وهو سوق وسط المدينة حيث تمت إقامة مسرح لتقديم عروض موسيقية خلال احتفالات بالذكرى الـ650 لتأسيس مدينة زولينغن.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع حوالي الساعة 9:40 مساء يوم الجمعة، عندما هاجم الرجل عدة أشخاص بسكين، مضيفة أن الدافع لا يزال غامضا.

وقالت الشرطة إن الضحايا هم رجل يبلغ من العمر 67 عاما ورجل يبلغ من العمر 56 عاما، بالإضافة إلى امرأة تبلغ من العمر 56 عاما، وأصيب ثمانية أشخاص آخرين، أربعة منهم في حالة خطيرة. (روسيا اليوم)