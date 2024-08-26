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عربي-دولي
اعتقال مواطن في سيبيريا بتهمة الخيانة العظمى
Lebanon 24
26-08-2024
|
04:50
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اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحد سكان مدينة أومسك بسيبيريا لتعاونه مع الخدمات الخاصة الأوكرانية وتزويده لها بمعلومات حول عمل المؤسسات الدفاعية الروسية.
جاء ذلك وفقا لما صرح به مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي، حيث تابع البيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي أحد سكان أومسك للاشتباه بارتكابه الخيانة العظمى، وقد ثبت أن المعتقل قام بجمع ونقل معلومات وصور ومواد فيديو حول أنشطة إنتاج إحدى مؤسسات الدفاع بمنطقة أومسك إلى الاستخبارات الأوكرانية".
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وفي مقطع فيديو، قام بتوزيعه جهاز الأمن الفيدرالي، مرفقا بلقطات احتجازه، اعترف المشتبه به بإجرائه اتصالات مع الجانب الأوكراني، نوفمبر من العام الماضي، وتفاعله معهم في الفترة من شباط إلى آذار 2024، ونقل إليهم معلومات حول "موقع ورش الإنتاج الروسية".
وقد فتحت وحدة التحقيق التابعة لمديرية الأمن الفيدرالي تحقيقا بتهمة الخيانة العظمى بتقديم مساعدة لدولة أو منظمة أجنبية وفقا للمادة 275 من قانون الجنايات الروسي، وهي تهمة تنص عقوبتها على السجن لمدة تتراوح ما بين 12-20 عاما أو السجن مدى الحياة.
وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي أن أنشطة البحث العملياتي وإجراءات التحقيق مستمرة.
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