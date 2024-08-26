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مسلحون شنّوا هجوماً... 39 قتيلا في جنوب غرب باكستان

Lebanon 24
26-08-2024 | 05:54
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ارتفع عدد القتلى جراء الهجوم الذي شنه مسلحون في جنوب غربي باكستان خلال الليل، إلى 39.

وأفاد الناطق باسم حكومة بلوشستان الإقليمية شاهد ريند فرانس برس "تأكّدنا من مقتل 39 شخصا في عدة هجمات منسّقة نفذها إرهابيو جيش تحرير البلوش". (سكاي نيوز)
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