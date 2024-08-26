30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"اغتصاب وشتائم".. شهادة صادمة عن التعذيب داخل سجون إسرائيل!
Lebanon 24
26-08-2024
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظلت روايات اغتصاب وتعذيب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مغيبة، رغم توثيق آخرها في معتقل "سدي تيمان" البشع، بكاميرا القناة الـ12 الإسرائيلية.
ولاحقت شبكة "سي إن إن" الأميركية تفاصيل معاناة بعض الأسرى، واستطاعت الوصول إلى إبراهيم سالم، (34 عاماً) الفلسطيني المنحدر من غزة، والمعنّف جسدياً في سجن سدي تيمان.
Advertisement
وروى إبراهيم، بلسان مرتجف، وبجسد مرتعد ما جرى، قائلاً للشبكة: "داهمني الرعب حين أمرني جنود إسرائيليون بخلع ملابسي أثناء أسري في سجن سدي تيمان، وحينها عرفت أن رحلتي إلى الجحيم بدأت للتو بعد 8 أشهر من العذاب المرير في المعتقل".
منزل مدمر وعائلة مقتولة
اقتيد سالم إلى السجن، بعد أيام من غارة إسرائيلية دمرت منزله في مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة في الثامن من كانون الأول، وأسفرت عن مقتل 8 من أقاربه، وإصابة زوجته، واثنين من أطفاله الثلاثة.
ويقول سالم في مقابلة أجرتها معه "سي إن إن" أثناء تواجده في مخيم المواصي للنازحين: "كنت مرتبكاً، وأتساءل لماذا تم اعتقالي؟ ليس لدي أي علاقة بالمقاومة...لم تكن هناك اتهامات ضدي، أنا مجرد حلاق بسيط".
وبحسب المقابلة، فإن سالم ظل مجهول الهوية لثمانية أشهر، حتى انتشار صورة لأسير معصوب العينين يقف خلف سياج شائك، ويداه فوق رأسه، وتبين لاحقاً أنه سالم.
ومنذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول 2023، كان "سدي تيمان"، مجرد قاعدة عسكرية مظلمة في صحراء النقب الإسرائيلية بالقرب من حدود القطاع، ولاحقاً تحول إلى أسوأ معتقل في كل إسرائيل، وفيه عايش المتعقلون المقتادون من غزة صنوف العذاب المختلفة.
في 23 أيار، أبلغت المحكمة العليا الإسرائيلية المحامية سجا مشرقي، في اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل التي مثلت سالم، أنه كان في سجن "كتسيؤوت"، وهو مركز احتجاز في النقب تديره مصلحة السجون الإسرائيلية، وفي النهاية تم إطلاق سراحه دون توجيه تهمة إليه في الأول من آب.
وقال سالم من جهته، إنه كان هو بالفعل في الصورة المشهورة، مضيفاً أنه احتُجز في البداية في "سدي تيمان"، قبل نقله إلى "كتسيؤوت"، وأضاف: "كنا نسمع صراخاً. ثم صوت رصاص، يليه صمت. هذا الأمر من شأنه أن يُرعب الرجال.. لقد كان كابوساً".
كذلك، كشف سام أن الجنود أمروا عدداً كبيراً من المُعتقلين بالتجرّد من ملابسهم، مشيراً إلى أنه أثناء التحقيقات كان يُسأل:
"أين الرهائن؟ أين أسلحة حماس؟ هل أنت من حماس؟ هل أنت من الجهاد؟".
ويؤكد سالم أنه تعرض للضرب والشتائم، وسكب الماء الساخن عليه، وأخبره الجنود أن بقية أفراد أسرته قُتلوا، لكن الجزء الأسوأ، على حد قوله، كان الاعتداء الجنسي الذي تعرّض له.
(24)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بغياب والدها.. ابنة باسل خياط تحتفل بعيد ميلادها وتأسر القلوب بجمالها (فيديو)
Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة باسل خياط تحتفل بعيد ميلادها وتأسر القلوب بجمالها (فيديو)
02:19 | 2024-08-26
26/08/2024 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
السرّ فؤاد شكر.. ماذا وراء مزاد الأرقام الكبيرة بين حزب الله وإسرائيل؟
Lebanon 24
السرّ فؤاد شكر.. ماذا وراء مزاد الأرقام الكبيرة بين حزب الله وإسرائيل؟
13:00 | 2024-08-25
25/08/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يتنقل السنوار حتى الآن في قطاع غزة؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
كيف يتنقل السنوار حتى الآن في قطاع غزة؟ تقرير يكشف التفاصيل
16:00 | 2024-08-25
25/08/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر مفاجئ عن السنوار.. يتنكّر بزي امرأة وهذا ما واجهه قبل 10 أيام!
Lebanon 24
آخر خبر مفاجئ عن السنوار.. يتنكّر بزي امرأة وهذا ما واجهه قبل 10 أيام!
03:34 | 2024-08-26
26/08/2024 03:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مع انتهاء الجولة الجديدة من المفاوضات.. مقترح جديد يطرح
Lebanon 24
مع انتهاء الجولة الجديدة من المفاوضات.. مقترح جديد يطرح
14:00 | 2024-08-25
25/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:04 | 2024-08-26
ماكرون: اعتقال مؤسس تلغرام ليس سياسيا
11:48 | 2024-08-26
مقتل مسؤول مصري خلال تفقده أحد الحوادث المروّعة.. وشاهد عيان يروي ما حدث!
11:44 | 2024-08-26
وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان وقف إطلاق النار في غزة
11:42 | 2024-08-26
شركة طيران تعلن إستئناف رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب غدًا!
11:40 | 2024-08-26
وفاة نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية
11:27 | 2024-08-26
حصيلة ثقيلة.. عشرات القتلى إثر انهيار "سد أربعات" في السودان وصور توثق المشهد!
فيديو
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
26/08/2024 19:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
26/08/2024 19:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
26/08/2024 19:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24