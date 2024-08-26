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عربي-دولي
موسكو تعلن قصف منشآت أوكرانية للطاقة
Lebanon 24
26-08-2024
|
06:36
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنها نفذت "ضربة واسعة النطاق" بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا، فيما أبلغت كييف عن هجمات طالت 15 منطقة في البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على تلغرام "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة أطلقت من الجو والبحر وبمسيّرات طالت منشآت مهمة للطاقة تتيح عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. تمت إصابة كل الأهداف"، بحسب فرانس برس.
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من ناحيته، نقل موقع سبوتنيك الروسي عن منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف قوله، اليوم الإثنين، إن عشرات الانفجارات هزت كييف وضواحيها صباح اليوم.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "من الصعب بالفعل إحصاء عدد الانفجارات في كييف، لكن هناك حوالي 10، بما في ذلك ضواحي المدينة".
وأشار إلى أن ضربة وجهت إلى منشأة للطاقة في أوديسا. وأوضح أنه في فولين تم تنفيذ ضربة في موقع تمركز للجيش الأوكراني، منوها إلى أن الانفجار وقع في المنطقة التي كانت القوات الأوكرانية تخفي فيها طائرتين من طراز "إف-16".
وأفاد بأن الكهرباء انقطعت عن مدينة ايفانوفرانكيفسك بأكملها تقريبًا في أوكرانيا، وتم إغلاق جزء من المدينة من قبل الجيش، كما تم تنفيذ ضربات على مدينة ستري في مقاطعة لفيف، وصاحب إحداها انفجار قوي، وبعد ذلك انقطعت الكهرباء هناك.
وأضاف أنه في خملنيتسكي نفذت هجمات على الجزء الجنوبي من المدينة والمقاطعة. (سكاي نيوز عربية)
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