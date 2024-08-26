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صحة

هل كان من الممكن إحتواء فيروس "جدري القرود"؟

Lebanon 24
26-08-2024 | 07:00
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ذكرت "العربية" أنّه وفق الطبيب المتخصص في الأمراض المعدية لورنس ليزينبورغس الذي يعمل في الكونغو، واكتشف هو وزملاؤه تحوّر "جدري القرود" في كانون الثاني الماضي، فإنه حتى وقت قريب، كانت هناك فرصة للتحرك لاحتواء الفيروس.
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وأضاف ليزنبورغس لـ"بلومبيرغ": "لقد فاجأني ما رأيناه حقا، لقد كان تفشيا مختلفا تماما".

واعتبر أنه "لو تم إعطاء التطعيمات والاختبارات والمراقبة على نطاق واسع، لكان من الممكن تجنب حالة الطوارئ الصحية الأخيرة"، التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية في 14 آب الجاري.

ومن جانبها، قالت عالمة الأوبئة آن ريموين التي تعمل في الكونغو منذ 22 عاما لفهم كيفية انتشار الفيروس: "لم يكن لدينا أموال لمعالجة آليات انتقال العدوى أو أي قضايا أخرى، لمدة عقدين من الزمن".

وعندما سُئلت عمن هو المسؤول، ذكرت ريموين التي تشغل منصب رئيس قسم الأمراض المعدية والصحة العامة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "لا أعتقد أن الأمر يتعلق بتوجيه أصابع الاتهام، بل يتعلق بنقص الموارد على مستوى العالم لمكافحة الأمراض الناشئة". (العربية)

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