قتيل وجريحان في سوريا... بالصور جسر مشاة سقط على سيارة!

توفي شخص وأصيب اثنان آخران جراء سقوط جسر مشاة في منطقة السومرية في العاصمة السورية دمشق فوق سيارة.





وقال قائد فوج إطفاء دمشق، إن "سبب سقوط الجسر هو اصطدام سيارة بأسفل الجسر". (روسيا اليوم)

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