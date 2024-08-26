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عربي-دولي
غدًا.. سماء العالم العربي ستشهد هذه الظاهرة الإستثنائية
Lebanon 24
26-08-2024
|
08:58
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قال المهندس مجاد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية في جدة، إنه سيتم فجر غدٍ الثلاثاء، رصد اقتران القمر بكوكب المشتري عملاق النظام الشمسي، في سماء العالم العربي، في أجمل ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة في نهاية هذا الشهر.
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن رئيس الجمعية الفلكية في جدة ، قوله إن كوكب المشتري يعد رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار غاليلو" وهي: غانميد، وكاليستو، ويوروبا، وايوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.
عربي-دولي
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