Advertisement

عربي-دولي

غدًا.. سماء العالم العربي ستشهد هذه الظاهرة الإستثنائية

Lebanon 24
26-08-2024 | 08:58
A-
A+
Doc-P-1239203-638602849936155540.png
Doc-P-1239203-638602849936155540.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المهندس مجاد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية في جدة، إنه سيتم فجر غدٍ الثلاثاء، رصد اقتران القمر بكوكب المشتري عملاق النظام الشمسي، في سماء العالم العربي، في أجمل ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة في نهاية هذا الشهر.
Advertisement

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن رئيس الجمعية الفلكية في جدة ، قوله إن كوكب المشتري يعد رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار غاليلو" وهي: غانميد، وكاليستو، ويوروبا، وايوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.
 

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:04 | 2024-08-26
11:48 | 2024-08-26
11:44 | 2024-08-26
11:42 | 2024-08-26
11:40 | 2024-08-26
11:27 | 2024-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24