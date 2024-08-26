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عربي-دولي

أين تنشر أميركا سفنها ومقاتلاتها في الشرق الأوسط؟

Lebanon 24
26-08-2024 | 09:17
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ذكرت "العربية" أنّه بعد التصعيد العسكري الذي شهدته الحدود اللبنانية الفلسطينيّة أمس الأحد، بين "حزب الله" وإسرائيل، أكد مسؤولون أميركيون أنه ليس لدى البنتاغون من خطط فورية لتغيير الوجود العسكري الأميركي المعزز في المنطقة، وأكدوا بقاء حاملات الطائرات في الشرق الأوسط.
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وفي أواخر الأسبوع الماضي، انضمت حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" مع سفن مرافقة لها إلى "يو إس إس ثيودور روزفلت"، التي تعمل في الشرق الأوسط.

كما نشرت الولايات المتحدة أيضًا خلال الفترة الماضية سربًا من طائرات "إف-22 رابتو"ر، في مكان قريب من غواصة "يو إس إس جورجيا" التي تحمل صواريخ كروز.

وفي المجمل، تمتلك الولايات المتحدة منشآت عسكرية في 19 موقعًا على الأقل في الشرق الأوسط، ثمانية منها تعتبر دائمة في دول تشمل البحرين، ومصر، والعراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، وقطر، والسعودية، وسوريا، والإمارات.

كما يستخدم الجيش الأميركي أيضًا قواعد كبيرة في جيبوتي وتركيا، والتي تعد جزءًا من القيادة الإقليمية وتساهم غالبًا بشكل كبير في العمليات الأميركية في الشرق الأوسط.

وتستضيف قطر المقر الإقليمي للقيادة المركزية الأميركية، بينما تعتبر البحرين التي تستضيف معظم الأفراد الأميركيين المعينين بشكل دائم، موطناً للأسطول الخامس للبحرية الأميركية. (العربية)
 
 
 
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