زعيم كوريا الشمالية يختبر مسيّرات متفجرة

أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت طرازاً جديداً من المسيّرات المتفجرة.



وأظهرت صور الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون يشرف على اختبار المسيّرات الجديدة.

من جانبه، أعلن كيم يونغ أون أنه "من الضروري تطوير وإنتاج المزيد من المسيّرات المتفجرة ومسيرات الاستطلاع الإستراتيجية والمسيّرات الهجومية المتعددة الأغراض". (العربية)