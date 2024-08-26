الكرملين: لا مفاوضات سرية مع أوكرانيا

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أكدت الرئاسة الروسية في بيان جديد، اليوم الاثنين، على أنه لا يمكن ترك ما سمّاها الأعمال العدائية الأوكرانية من دون رد، في إشارة منه إلى التوغل الأوكراني في منطقة كورسك.وأضاف أن موضوع المفاوضات مع أوكرانيا فقد أهميته إلى حد كبير، بسبب الهجوم.كما شدد على أنه لم تكن هناك أي مفاوضات لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا حتى قبل الهجوم.أتى البيان بينما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصوّر نشر على تليغرام، على أن الهجوم الروسي الذي مازال مستمراً، كان من بين أكبر الضربات.وأضاف أن موسكو استخدمت فيه أكثر من 100 صاروخ من مختلف الأنواع وحوالي 100 مسيّرة من طراز شاهد الإيرانية". (العربية)