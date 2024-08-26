مدتها 6 أشهر.. الصحة العالمية تطلق حملة لوقف انتشار فيروس جدري القرود

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دشنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، خطة مدتها 6 أشهر للمساعدة في وقف تفشي جدري القرود، تشمل زيادة عدد الموظفين في البلدان المتضررة وتعزيز استراتيجيات المراقبة والوقاية والاستجابة.وأشارت المنظمة إلى أنها تتوقع أن تتطلب الخطة التي ستستمر في الفترة من أيلول إلى شباط من العام المقبل 135 مليون دولار من التمويل، وتهدف إلى تحسين الوصول العادل إلى اللقاحات، وخاصة في البلدان الأفريقية الأكثر تضررا من تفشي المرض.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان "يمكن السيطرة على تفشي جدري القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، ويمكن إيقافه"، وفقا للأسوشيتد برس.وأضاف أن المنظمة "زادت من عدد موظفيها في البلدان المتضررة". (سكاي نيوز عربية)