حصيلة ثقيلة.. عشرات القتلى إثر انهيار "سد أربعات" في السودان وصور توثق المشهد!

لقي 4 أشخاص حتفهم وفقد العشرات في السودان، جرّاء الفيضانات التي نجمت عن انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد، وفق ما أعلنته وزارة الصحة السودانية اليوم الاثنين.

وانهار سد أربعات جرّاء الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد منذ أيام، ما أسفر عن فقدان عشرات الأشخاص بسبب الفيضانات القوية الناجمة عن ذلك.



وأشارت وسائل الإعلام السودانية نقلا عن وزارة الصحة بأنه تم نشر الفرق المختصة في مناطق الفيضانات بولاية البحر الأحمر لإسعاف المتضررين ومد يد العون في حالات الطوارئ.



ومن جانبه، قال مسؤول محلي في إفادة صحفية إنه يعتقد أن هناك ما لا يقل عن 60 قتيلا والعديد من المفقودين، فيما قال عمرو عيسى طاهر مسؤول الري الرئيسي لولاية البحر الأحمر، إن الأضرار واسعة النطاق.

إمام الدين هاشم بامكار، مواطن فى منطقة أربعات شمال بورتسودان، يروى حجم المأساة التى شهدتها ولاية البحر الأحمر وسط تجاهل حكومة بورتسودان بقيادة البرهان و جبريل.#انقذوا_السودان#KeepEyesOnSudan pic.twitter.com/FLCUNAMeF4 — أنقذوا السودان Save Sudan 🇸🇩 (@blackboy) August 25, 2024 Advertisement



فيما ذكرت صحيفة "مداميك" أن أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، وأن كثيرين من القرويين الآخرين صعدوا إلى قمم التلال خوفا من ارتفاع منسوب المياه. فيما ذكرت صحيفة "مداميك" أن أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، وأن كثيرين من القرويين الآخرين صعدوا إلى قمم التلال خوفا من ارتفاع منسوب المياه.