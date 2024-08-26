حصيلة ثقيلة.. عشرات القتلى إثر انهيار "سد أربعات" في السودان وصور توثق المشهد!

لقي 4 أشخاص حتفهم وفقد العشرات في السودان، جرّاء الفيضانات التي نجمت عن انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد، وفق ما أعلنته وزارة الصحة السودانية اليوم الاثنين.
وانهار سد أربعات جرّاء الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد منذ أيام، ما أسفر عن فقدان عشرات الأشخاص بسبب الفيضانات القوية الناجمة عن ذلك.
وأشارت وسائل الإعلام السودانية نقلا عن وزارة الصحة بأنه تم نشر الفرق المختصة في مناطق الفيضانات بولاية البحر الأحمر لإسعاف المتضررين ومد يد العون في حالات الطوارئ.
ومن جانبه، قال مسؤول محلي في إفادة صحفية إنه يعتقد أن هناك ما لا يقل عن 60 قتيلا والعديد من المفقودين، فيما قال عمرو عيسى طاهر مسؤول الري الرئيسي لولاية البحر الأحمر، إن الأضرار واسعة النطاق.
فيما ذكرت صحيفة "مداميك" أن أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، وأن كثيرين من القرويين الآخرين صعدوا إلى قمم التلال خوفا من ارتفاع منسوب المياه.
وتشهد ولاية البحر الأحمر هطول أمطار غزيرة غير معهودة منذ أسابيع في غير موسمها، حيث قال الراصد الجوي المنذر أحمد في حديث صحفي، إن "التغير المناخي الذي يعيشه الناس الآن هو تغير مناخي دائم، وقد يستمر هذا العام والأعوام المقبلة".
ويقع السد على بعد 40 كلم شمال مدينة بورتسودان، التي فر إليها العديد من كبار المسؤولين في البلاد والكثير من المدنيين منذ اندلاع صراع وحشي بالبلاد في نيسان 2023. (روسيا اليوم)