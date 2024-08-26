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عربي-دولي
وفاة نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية
Lebanon 24
26-08-2024
|
11:40
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توفي نبيل العربي، وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن عمر يناهز 89 عاماً.
وأعلن السفير محمد مرسي، اليوم الإثنين وفاته وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "فقدت الدبلوماسية المصرية اليوم رجلاً من أعظم رجالاتها، الأستاذ الدكتور الوزير نبيل العربي".
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وأضاف: "فقدنا مدرسة متميزة في الدبلوماسية والقانون الدولي وفن التفاوض، وكنت واحداً من مئات الدبلوماسيين وغيرهم الذين تتلمذوا وتعلمو المهنة علي يديه".
من هو نبيل العربي؟
ولد نبيل عبد الله العربي في القاهرة يوم 15 آذار 1935، وتخرج في كلية الحقوق عام 1955. لاحقًا، أكمل دراساته العليا، حيث حصل على الماجستير في القانون الدولي والدكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك.
بدأ العربي مسيرته المهنية بالعمل مستشاراً قانونياً للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978، وهو الدور الذي وضعه في قلب المفاوضات الحساسة بين مصر وإسرائيل.
ثم شغل منصب سفير مصر لدى الهند من 1981 إلى 1983، قبل أن يمثل مصر في الأمم المتحدة بجنيف (1987-1991) ومن ثم في نيويورك (1991-1999).
وفي 7 آذار 2011، تولى منصب وزير الخارجية المصري خلفاً لأحمد أبو الغيط، وذلك في فترة حساسة تلت ثورة 25 كانون الثاني في مصر. وبعد فترة قصيرة في وزارة الخارجية، تم انتخاب العربي في حزيران 2011 ليشغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لعمرو موسى، حيث تولى المنصب في فترة حساسة شهدت أحداث ما عرف بالربيع العربي، واستمر في المنصب إلى حزيران 2016. (CNN بالعربي)
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