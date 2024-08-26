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عربي-دولي

مقتل مسؤول مصري خلال تفقده أحد الحوادث المروّعة.. وشاهد عيان يروي ما حدث!

Lebanon 24
26-08-2024 | 11:48
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لقي نائب رئيس مجلس مدينة سنورس لشؤون القرى بمحافظة الفيوم في مصر عبد الحميد فرج، مصرعه أثناء معاينة حادث تصادم بطريق الفيوم القاهرة.

وبحسب التفاصيل، قتل المسؤول المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في حادث تصادم على طريق القاهرة- الفيوم، خلال مشاركته في رفع آثار حادث آخر على نفس الطريق.
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وعن تفاصيل الحادث، يقول أحد شهود العيان إن عبد الحميد فرج أسرع خارج مكتبه فور سماعه خبر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق "القاهرة- الفيوم"، أمام عمارات ميمنة، وانطلق بسائقه صوب مكان الحادث، فأوقف سيارته، واستدعى "ونش" و"لودر" تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، لرفع آثار الحادث.

وأوضح حمد أنه "أثناء وقوف نائب رئيس مدينة سنورس، بالقرب من السيارتين اللتين اصدمتا ببعضهما، فوجئ بسيارة نقل كبير تسير بسرعة جنونية، تدهم مجموعة من السيارات التي تنتظر على الطريق وكان بينهم عبد الحميد فرج، ليلقى مصرعه هو الآخر بسبب سيارة طائشة". (روسيا اليوم)
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