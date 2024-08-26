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عربي-دولي

زعيم حزب فرنسي يهاجم ماكرون.. لهذا السبب

Lebanon 24
26-08-2024 | 13:20
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اتهم زعيم حزب "انهضي يا فرنسا" نيكولا دوبون إينيون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"النفاق" على خلفية تصريحاته بأن اعتقال مؤسس تطبيق "تلغرام" بافل دوروف ليس قرارا سياسيا.
وكتب دوبون إينيون على منصة "إكس": "يا له من نفاق! ينتهك ماكرون الحريات العامة منذ انتخابه، ويريد، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، قمع الأرواح الحرة".
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وزعم ماكرون في وقت سابق أن قرار اعتقال دوروف في فرنسا "ليس سياسيا". مؤكدا أن "فرنسا ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بحرية التعبير والتواصل والابتكار وريادة الأعمال".
وبدورها، ذكرت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب الوضع حول "تلغرام" وهو مستعد للتعاون مع السلطات الفرنسية، مضيفة أن "تلغرام" مثل غيرها من منصات الإنترنت، ملزمة بالامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التعاون مع سلطات دول الاتحاد.
(روسيا اليوم)
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