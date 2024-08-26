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عربي-دولي

البيت الأبيض: لا نريد حرباً شاملة ونفعل كل ما بوسعنا لمنع حدوثها

Lebanon 24
26-08-2024 | 13:47
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أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، مساء اليوم، ان "الولايات المتحدة لا تريد حربا شاملة في الشرق الأوسط"، مشيراً الى ان "واشنطن تفعل كل ما بوسعها لمنع حدوث الحرب".


وعن مفاوضات القاهرة بشأن غزة، قال كيربي: "فرق العمل تجري حاليا اجتماعات في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في القطاع وكل الأطراف ممثّلة بما في ذلك حماس"، لافتاً الى ان "المفاوضات تركز حاليا على التفاصيل بما في ذلك تبادل الرهائن والسجناء".
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أما بشأن التطورات في المعارك الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، فقال: "الولايات المتحدة ترسل معدات للطاقة إلى أوكرانيا لإصلاح ما ألحقته روسيا من أضرار جراء قصفها".




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