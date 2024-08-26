Advertisement

عربي-دولي

بعد اعتقاله في فرنسا.. ما التهم الموجهة إلى دوروف مؤسس "تلغرام"؟

Lebanon 24
26-08-2024 | 14:05
A-
A+
Doc-P-1239318-638603034504103177.jpg
Doc-P-1239318-638603034504103177.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أن اعتقال في مطار لوبورجيه في باريس، كشفت وسائل اعلام فرنسية، أن مؤسس "تلغرام" بافل دوروف، متهم بـ "رفض التعاون في قضايا الجرائم في برنامج المراسلة الخاص به".

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن "الرئيس التنفيذي لشركة تلغرام، متهم برفض التعاون في قضايا الجرائم الإلكترونية والمالية في تطبيق المراسلات تلغرام"، بالإضافة إلى ذلك، لا يزال دوروف رهن الاحتجاز ويجري التحقيق معه.
Advertisement

ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، فدوروف الذي يحمل الجنسية الفرنسية، كان على قائمة الأشخاص المطلوبين لفرنسا، وقد تم وضعه في الحجز المؤقت.

ويرى القضاء الفرنسي، أن هناك أسبابا من بينها رفض "تلغرام" التعاون مع سلطات البلاد، تجعل دوروف متورطا في عدد من الجرائم منها الاتجار بالمخدرات والجرائم ضد الأطفال والاحتيال.

وطالبت السفارة الروسية في باريس السلطات الفرنسية، بضمان حماية حقوق دوروف وتوضيح سبب احتجازه.

وقالت الخارجية الروسية أن موسكو تترقب رد فعل المنظمات الدولية على احتجاز دوروف في فرنسا. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:53 | 2024-08-26
17:55 | 2024-08-26
16:50 | 2024-08-26
16:35 | 2024-08-26
16:26 | 2024-08-26
16:03 | 2024-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24