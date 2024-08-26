بعد اعتقاله في فرنسا.. ما التهم الموجهة إلى دوروف مؤسس "تلغرام"؟

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بعد أن اعتقال في مطار لوبورجيه في باريس، كشفت وسائل اعلام فرنسية، أن مؤسس "تلغرام" بافل دوروف، متهم بـ "رفض التعاون في قضايا الجرائم في برنامج المراسلة الخاص به".وبحسب وكالة "رويترز"، فإن "الرئيس التنفيذي لشركة تلغرام، متهم برفض التعاون في قضايا الجرائم الإلكترونية والمالية في تطبيق المراسلات تلغرام"، بالإضافة إلى ذلك، لا يزال دوروف رهن الاحتجاز ويجري التحقيق معه.ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، فدوروف الذي يحمل الجنسية الفرنسية، كان على قائمة الأشخاص المطلوبين لفرنسا، وقد تم وضعه في الحجز المؤقت.ويرى القضاء الفرنسي، أن هناك أسبابا من بينها رفض "تلغرام" التعاون مع سلطات البلاد، تجعل دوروف متورطا في عدد من الجرائم منها الاتجار بالمخدرات والجرائم ضد الأطفال والاحتيال.وطالبت السفارة الروسية في باريس السلطات الفرنسية، بضمان حماية حقوق دوروف وتوضيح سبب احتجازه.وقالت الخارجية الروسية أن موسكو تترقب رد فعل المنظمات الدولية على احتجاز دوروف في فرنسا. (روسيا اليوم)