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عربي-دولي
بعد كارثة السيول التي تسببت بمقتل العشرات بالسودان.. البرهان: ملتزمون بدعم المتضررين
Lebanon 24
26-08-2024
|
14:13
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شدد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، على دعم المتضررين من كارثة السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية.
وأثناء زيارة القائد العام للقوات المسلحة السوداني، المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار، بمحلية طوكر برفقة والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور، أعلن البرهان التزامه بدعم المتضررين من السيول بولاية البحر الأحمر. ووق على حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها المواطنون في المحلية. كما تفقد الطرق والجسور والكباري التي تأثرت بالسيول والفيضانات بالمنطقة.
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ولفت إلى التزام ودعم الدولة للمتضررين من الأمطار والسيول، قائلا: "سنقدم كافة العون والدعم اللازم لهم لتخفيف معاناتهم وتسخير كافة أجهزة الدولة لمساعدة المتضررين لتجاوز هذة المحنة".
وشارك رئيس مجلس السيادة في مراسم تشييع ضحايا السيول والفيضانات والأمطار التي اجتاحت المحلية، كما قدم خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنياً عاجل الشفاء للمصابين.
وقتل 132 شخصا على الأقل في السودان نتيجة السيول والأمطار الغزيرة، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الاتحادية.
وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن "تقرير موسم الخريف، كشف أن إجمالي الولايات المتأثرة: 10 ولايات، فيما ارتفع عدد الأسر المتضررة إلى 31666 أسرة والأفراد 129650 فردا". وأضافت "بلغ مجمل حالات الوفاة 132 حالة". في حين يحتمل أن تكون الأرقام الفعلية للضحايا والمنازل المتضررة والأشخاص المتأثرين أعلى من ذلك بكثير، نظرًا لانقطاع شبكات الاتصال والإنترنت في كثير من مناطق السودان جراء تدمير البنية التحتية بفعل النزاع القائم. (العربية)
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