أوكرانيا تعلن إسقاط 200 صاروخ أطلقتها روسيا

قال قائد القوات الجوية الأوكرانية إن الجيش أسقط 102 من أصل 127 صاروخاً إضافة إلى 99 من 109 طائرات مسيّرة أطلقتها روسيا في هجوم واسع، الاثنين.

ووصف ميكولا أوليشوك في بيان على موقع المراسلة «تلغرام» العملية بأنها «أكبر هجوم جوي». (الشرق الأوسط)

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