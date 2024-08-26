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عربي-دولي

أوكرانيا تعلن إسقاط 200 صاروخ أطلقتها روسيا

Lebanon 24
26-08-2024 | 14:34
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قال قائد القوات الجوية الأوكرانية إن الجيش أسقط 102 من أصل 127 صاروخاً إضافة إلى 99 من 109 طائرات مسيّرة أطلقتها روسيا في هجوم واسع، الاثنين.
ووصف ميكولا أوليشوك في بيان على موقع المراسلة «تلغرام» العملية بأنها «أكبر هجوم جوي». (الشرق الأوسط)
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