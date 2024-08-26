غالانت: يجب أن نكون مستعدين لتحقيق الالتزام المشترك لإسرائيل

Advertisement

وترأس المنتدى رئيس هيئة الأركان اللواء هرتسي هاليفي، وحضره عدد من القادة العسكريين البارزين، بما في ذلك رئيس أركان قوات الدفاع الجنرال عوديد باسيوك، ورئيس قوات الدفاع الجنرال شلومي بيندر، وقائد القوات الجوية العقيد تومير بار، والعقيد ديفيد سار سلمى من قوات البحرية، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء الآخرين في الجهاز الأمني.ووفقاً للتقارير الإعلامية الإسرائيلية، "ناقش المشاركون في اللقاء المفترق الاستراتيجي الذي تتواجد فيه دولة إسرائيل في إطار حربها لتفكيك حماس وعودة الأسرى والمحتجزين الاسرائيليين من غزة، وتغير الوضع الأمني على الحدود الشمالية لعودة السكان إلى منازلهم في حالة تحسنت الأوضاع بعد ابعاد قوات حزب الله من جنوب لبنان".وأضافت أن "غالانت أكد لبراون أن مواجهة العدوان الإيراني تتطلب قدرات عابرة للحدود في ساحات القتال كافة".وأشارت إلى أن "غالانت قال إننا وصلنا إلى مرحلة يجب علينا فيها أن نكون مستعدين في أي وقت لتحقيق الالتزام المشترك لإسرائيل والولايات المتحدة بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية عسكرية".