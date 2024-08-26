"حكومة غزة": ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 171 منذ بداية العدوان

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين العاملين في القطاع إلى 171، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 تشرين الأول 2023.وقال المكتب في بيان على تلغرام: "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 171 صحفيا وصحفية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي علي نايف طعيمة".وأوضح أن طعيمة كان "يعمل صحفيا مع عدة وسائل إعلام"، دون ذكر ملابسات مقتله.كما أدان المكتب "بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين"، وحمّله "كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء".ودعا المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".وبشكل مستمر تحذر مؤسسات فلسطينية ودولية من استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الصحفية في قطاع غزة، إلا أن تل أبيب واصلت استهدافهم رغم ارتدائهم سترات الصحافة والخوذ الإعلامية، متحدية بذلك تحذيرات دولية. (الأناضول)