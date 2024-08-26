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عربي-دولي

عطل الإنترنت والهواتف وأنظمة.. هجوم سيبراني يضرب مطار سياتل الدولي

Lebanon 24
26-08-2024 | 16:03
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أدى هجوم إلكتروني إلى تعطيل الإنترنت والهواتف والبريد الإلكتروني وأنظمة أخرى في مطار سياتل تاكوما الدولي لليوم الثالث على التوالي، وفق أسوشييتد برس.
وقال مدير إدارة الطيران بالمطار لانس ليتل، خلال مؤتمر صحافي الأحد: "نعمل على مدار الساعة لإعادة الأنظمة اللازمة إلى العمل ولتخفيف التأثير على ركابنا"، مؤكدا أن المطار يجري تحقيقاً بمساعدة خبراء خارجيين ويعمل بشكل وثيق مع نظراء فيدراليين، بما في ذلك إدارة أمن النقل والجمارك وحماية الحدود.
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ولم يكشف المسؤولون عن تفاصيل النطاق الكامل للانقطاع، غير أن ليتل أوضح أنه لا يؤثر على قدرة إدارة الأمن على فحص الركاب، إلا انه أثر على نظام فرز الأمتعة بالمطار.

كما نبه المطار المسافرين بضرورة السماح بوقت إضافي في المطار، واستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بشركات الطيران، للحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة وبطاقات الأمتعة إذا تمكنوا من ذلك.

ورغم ذلك واجه العديد من المسافرين صفوفاً أطول من المعتاد للتفتيش الأمني، وفترات انتظار طويلة عند استلام الأمتعة وفحصها. وكان من الصعب على البعض أيضاً تحديد البوابة المخصصة لهم.

فيما كتبت ادارة المطار على صفحتها في فيسبوك: تواصل فرق المطار إحراز تقدم في استعادة الأنظمة، لكن لم نتمكن بعد من تحديد موعد معين للعودة إلى التشغيل الطبيعي". (العربية)
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