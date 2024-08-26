رؤساء بلديات بشمال إسرائيل يقاطعون حكومة نتنياهو

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هاجم رؤساء بلديات بشمال إسرائيل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال الساعات الأخيرة، متهمين إياها بإهمال أمر مستوطني الشمال والتأخر في إعادتهم لمناطقهم التي تم إجلاؤهم منها مع بدء تبادل الهجمات مع "حزب الله" في لبنان قبل أكثر من 10 أشهر.وفي إطار حالة غضب انتابتهم بعد إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ والمسيرات على مناطق إسرائيلية أغلبها بالشمال، الأحد، وصف اثنان من هؤلاء المسؤولين حكومة نتنياهو بـ"العصابة"، معلنين تعليق الاتصالات مع جميع مسؤوليها حتى توفير الأمن الغائب عن مستوطني الشمال.ووصف رئيس المجلس الإقليمي بالجليل الأعلى غيورا زالتس، حكومة نتنياهو بـ"العصابة".وفي تصريحات للقناة الـ"12" العبرية الخاصة، مساء الأحد، شدد زالتس على أنه لن يستضيف أي من وزراء هذه الحكومة أو أعضاء الكنيست (البرلمان) حتى استعادة الأمن بالشمال، وتكون هناك خطة اقتصادية حقيقية لتنمية هذه المنطقة.وفي تصريحات أخرى، أدلى بها لـ"هيئة البث" العبرية الرسمية، دعا زالتس، الحكومة إلى إعادة مستوطني الشمال إلى بيوتهم، ومنحهم مزيدا من الاهتمام.وبلهجة ساخرة من نتنياهو وحكومته اليمينية، اعتبر زالتس، أن "الضربة الاستباقية" ضد "حزب الله"، وفق تسمية الجيش الإسرائيلي، "توقفت عند 45 دقيقة فقط"، ولم تردع الحزب عن شن هجوم كبير على شمال إسرائيل ومناطق أخرى بالعمق.وأكد أن "مستوطني الشمال ما زالوا يعيشون في حالة حرب".مصطلح "العصابة" لم يقف عند زالتس، بل استخدمه في اليوم نفسه موشيه دافيدوفيتش، رئيس المجلس الاستيطاني "ماتيه آشر"، معلنا تعليق الاتصالات مع جميع أعضاء حكومة نتنياهو، حتى توفير الأمن الغائب عن مستوطني الشمال.وقال في تصريحات إعلامية الأحد: "لا نريد من أفراد هذه العصابة المجيء إلينا لالتقاط الصور، ولا نريد الحديث معهم، ولا نرغبهم".بدوره، قال ديفيد أزولاي، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة "المطلة" إن "هجمات الجيش الإسرائيلي كانت لإزالة التهديد عن مدينة تل أبيب فقط".وأضاف أزولاي، في تصريحات لإذاعة "كول بارما" العبرية المحلية، أن "هناك تفرقة حقيقية بين سكان الشمال وبقية سكان إسرائيل".وفي تصريحات مماثلة أدلى بها أزولاي للقناة الـ7 العبرية الخاصة، قال: "دماؤنا في الشمال مختلفة عن دماء بقية سكان إسرائيل".من جانبه، طالب رئيس مجموعة مستوطنات الجليل الشرقي بيني بن موفحار، في تصريح لـ"هيئة البث"، بإبرام اتفاق مع "حزب الله" يعيد الأمن والاستقرار لمستوطنات.(الأناضول)