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الجيش الإسرائيلي يحقّق في عملية اختطاف قرب نابلس

Lebanon 24
26-08-2024 | 17:55
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أعلن الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أنه يحقق في تقارير عن عملية اختطاف قرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف الجيش أنه أرسل قوات كبيرة إلى المنطقة، وأن العديد من الطرق مغلقة.
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وقد أكدت التقارير الأولية التي تلقاها الجيش الإسرائيلي أن "سيارة مرّت على متنها شخص مختطف على ما يبدو عند مفترق تابواه (حاجز زعترة جنوبي نابلس)، ويقال إن الشخص كان يطلب المساعدة".
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المختطف المقصود مجندة إسرائيلية تدعى نعمة ليفي.
وحسب مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن "مواطنا إسرائيليا أبلغ قوات الأمن عن مركبة تحمل لوحة فلسطينية كانت تسير عن حاجز زعترة، ففُتح باب المركبة وسُمع صوت هتاف (أنقذوه) باللغة العبرية".

وواصلت المركبة سيرها، بينما استدعى المواطن قوات الأمن للإبلاغ عنها، وفق رواية المراسل.

وأضاف: "في هذه الأثناء تغلق قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي الطرق وتنشر الحواجز وتفحص المنطقة بأكملها".
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