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عربي-دولي

الإمارات: مؤسس تليغرام إماراتي ونتابع قضيته في فرنسا

Lebanon 24
26-08-2024 | 18:53
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أفادت الإمارات العربية المتحدة بأنها "تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليغرام، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار بورجيه، وأنها تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل".
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وأشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أن "رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم أولوية قصوى لدى دولة الإمارات".
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