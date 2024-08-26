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عربي-دولي

في دمشق.. حفل زفاف يُثير الهلع والاستياء

Lebanon 24
26-08-2024 | 23:04
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استفاق سكان العاصمة السورية في الساعة الثانية بعد منتصف ليل الخميس ـ الجمعة على أصوات انفجارات متتالية، استمرت لنحو 15 دقيقة، مثيرة حالة من الهلع؛ لأن مصدر الصوت كان قلب دمشق.
 
وتداولت وسائل الإعلام المحلية أنباءً عاجلة عن سماع دوي انفجارات في سماء دمشق، ليتبين لاحقاً أنها أصوات إطلاق ألعاب نارية في حفل زفاف أقيم في قلعة دمشق التاريخية وسط المدينة، الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات لوزارة الثقافة المسؤولة عن حماية تلك الأماكن، وللمسؤولين والمتنفذين الذين لا يبالون بأمن السكان.
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إعلامي سوري، فضل عدم الكشف عن اسمه، قال لـ"الشرق الأوسط": "أكثر ما يثير الحنق والغضب هو إظهار لا مبالاة منقطعة النظير بتأثير هذا النوع من الاحتفالات في وقت ترزح فيه المنطقة تحت حالة من القلق الرهيب، وترقب تصاعد التوتر واحتمالات توسع الحرب مع إسرائيل، والذي يضاف إلى رهاب الهزات الأرضية واحتمالات تكرار زلزال شباط 2023".

ولفت الإعلامي إلى أن "ما يثير الاستفزاز أكثر هو ظاهرة تأجير الأماكن الأثرية المدرجة على قائمة التراث الإنساني، صالات لإقامة الحفلات والأفراح. فقد سبق أن تم تأجير (خان أسعد باشا العظم) لمتنفذين لإقامة حفل زفاف، في انتهاك سافر لتلك الأماكن". وتساءل: "كيف لمكان مثل قلعة دمشق المغلقة أمام الجمهور، التي لا يُسمح لأحد بدخولها دون واسطة، أو سلسلة موافقات حكومية وأمنية، بزعم أنها مكان أثري جار العمل فيه، أن يؤجر لإقامة حفل زفاف تاريخي أو أسطوري لابن أحد رجال المال والأعمال؟!".
 
وقال ناشطون إن حفل الزفاف الذي أقيم في قلعة دمشق كان ضخماً جداً، وحضره نجوم الفن، والمشاهير، ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، منهم مَن جاء مِن خارج سوريا، كما بث بعضهم مشاهد مباشرة للحفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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