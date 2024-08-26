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عربي-دولي

إنفجار كبير عند الحدود العراقية الإيرانية وسقوط ضحايا.. ما سببه؟

Lebanon 24
26-08-2024 | 23:15
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لقي سائق شاحنة مصرعه وأصيب سبعة أشخاص آخرين بجروح في حريق اندلع الاثنين عند معبر حدودي في كردستان العراق وطال نحو 15 شاحنة صهريج كانت محمّلة بالوقود، بحسب السلطات المحلية.
ولم تتّضح في الحال أسباب هذا الحريق الذي اندلع في ساحة انتظار السيارات عند معبر برويزخان الحدودي بين الإقليم الكردي شمالي العراق والمتمتع بالحكم الذاتي، وبين إيران. 
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وقالت الإدارة المستقلة لمنطقة كرميان في بيان إن "فرق الإطفاء سيطرت بشكل كامل على حريق معبر برويزخان".
وأضافت "لقي شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون في الحريق، وتمّ نقل جميع المصابين إلى المستشفى".
من جهته، قال لوكالة فرانس برس جومان أحمد المتحدث باسم إدارة كرميان إنّ "الحريق اندلع قرابة الساعة 19,00 (16,00 بتوقيت غرينيتش) في كراج لشاحنات النفط واستمر حوالي ساعتين، وقد سيطر رجال الإطفاء على الحريق".
وأضاف أنّ "الحادث أدّى إلى احتراق 15 شاحنة وقود، ومقتل سائق وإصابة سبعة آخرين، من بينهم رجال إطفاء".
وأوضح أحمد أنّ الإدارة المحلية شكّلت لجنة تحقيق لجلاء ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، مشيراً إلى أنّ شهود عيان أفادوا بأنّ الحريق اندلع بسبب سائق أشعل موقد غاز صغيراً لتحضير طعامه.
(الحرة)
 
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