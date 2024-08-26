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العمال والشاحنة دفنوا تحت الحصى.. مصرع 9 أشخاص في انهيار داخل مقلع للحجارة في زامبيا

Lebanon 24
26-08-2024 | 23:22
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لقي تسعة رجال حتفهم يوم الاثنين، إثر انهيار كومة كبيرة من الحصى عليهم أثناء عملهم بشكل غير قانوني في مقلع للحجارة في زامبيا.
وقال المتحدث باسم الشرطة راي هامونغا، إن العمال كانوا يقومون بتحميل الحصى على شاحنة، ونجا السائق لكنه اصيب ونقل إلى المستشفى.
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ووقع الانهيار يوم الأحد في مقلع في تشونغوي، الذي يبعد حوالي 50 كيلومترا شرق العاصمة لوساكا، وأعلنت الشرطة انتشال ثماني جثث الأحد، قبل تعليق عملية الإنقاذ عند حلول الليل، وتم انتشال جثة التاسعة يوم الاثنين.

إلى ذلك، قال مفوض منطقة تشونغوي، إيفانز لوبيا، إن الرجال والشاحنة دفنوا تحت الحصى، مؤكدا أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث.

وتشهد زامبيا العديد من الحوادث المميتة لرجال يعملون بشكل غير قانوني في المحاجر أو المناجم.

يذكر أنه في كانون الثاني الماضي، لقي نحو 30 من عمال المناجم غير القانونيين حتفهم في منجم نحاس مفتوح شمالي البلاد، عندما تسببت قطارات شحن في حدوث انهيارات أرضية دفنتهم أحياء داخل أنفاق المنجم. (روسيا اليوم)
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