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تضررت 5 قرى بسببه.. ما أسباب انهيار سد أربعات في السودان؟

Lebanon 24
26-08-2024 | 23:36
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بعد انهيار سد أربعات في السودان بشكل نهائي وأدى إلى مقتل العشرات، أوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، أن السد مرتفع عن المدينة ويخزن 25 مليون متر مكعب من المياه.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن سد أربعات في السودان سد بدائي ولا تجرى له صيانة، والفيضانات كانت أكبر من قوة تحمله.
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وذكر شراقي أن 5 قرى موجودة بجوار سد أربعات في السودان، تضررت بسبب الانهيار، مؤكدا أن وزارة الري في مصر لديها خطط لمواجهة السيول.

وكانت وزارة الموارد المائية والري في مصر قد تقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى قيادة وحكومة وشعب السودان، جراء الحادث الناتج عن انهيار سد أربعات بحوض خور أربعات بولاية البحر الأحمر الساحلية.

وأكدت الوزارة أن الحادث أدى إلى حدوث فيضانات جرفت في طريقها عددا من القرى الواقعة حول السد، ما أسفر عن مقتل وإصابة مواطنين سودانيين.

هذا، وأفادت وزارة الصحة السودانية بمقتل 39 شخصا وإصابة 112 آخرين جراء الفيضانات التي نجمت عن انهيار سد أربعات في ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد. (روسيا اليوم)
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