Advertisement

عربي-دولي

بايدن: أميركا تواصل قيادة تحالف يضم أكثر من 50 دولة لدعم أوكرانيا

Lebanon 24
26-08-2024 | 23:50
A-
A+
Doc-P-1239413-638603378506500316.jpg
Doc-P-1239413-638603378506500316.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستستمر في قيادة تحالف يضم أكثر من 50 دولة لدعم أوكرانيا.
وأضاف: "كما أعلنت في قمة حلف "الناتو" في تموز، زودت الولايات المتحدة وحلفاؤنا أوكرانيا بالمعدات اللازمة لـ5 أنظمة دفاع جوي استراتيجية إضافية، وقد قمت بإعادة ترتيب أولويات صادرات الدفاع الجوي الأمريكية بحيث يتم إرسالها إلى أوكرانيا أولا".
Advertisement
وتابع: "تعمل الولايات المتحدة على زيادة معدات الطاقة إلى أوكرانيا لإصلاح أنظمتها وتعزيز مرونة شبكة الطاقة في أوكرانيا".
وأضاف: "كما قلت للرئيس زيلينسكي في 23 أب فإن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لا يتزعزع".
وأكد أن "الولايات المتحدة ستقف إلى جانب شعب أوكرانيا حتى ينتصر". (روسيا اليوم)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-08-27
03:20 | 2024-08-27
03:04 | 2024-08-27
03:02 | 2024-08-27
03:00 | 2024-08-27
02:45 | 2024-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24