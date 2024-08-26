اليابان تدين اختراق طائرة عسكرية صينية مجالها الجوي

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حذّرت طوكيو اليوم الثلاثاء من أنّ ما حصل الاثنين في بحر الصين الشرقي من اختراق طائرة عسكرية صينية للمجال الجوي الياباني يمثّل "انتهاكاً خطراً للسيادة اليابانية".وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي للصحافيين إنّ "اختراق طائرة عسكرية صينية مجالنا الجوي لا يمثل انتهاكا خطرا لسيادتنا فحسب، بل يمثّل أيضاً تهديداً لأمننا وهو أمر غير مقبول على الإطلاق".والاثنين، أعلنت طوكيو أنّ "طائرة صينية انتهكت المجال الجوي الإقليمي قبالة جزر دانجو في منطقة ناغازاكي بين الساعة 11:29 والساعة 11:31 تقريبا"، مشيرة إلى أنها أرسلت "طائرات مقاتلة بشكل عاجل".وأضافت أن طائرة "تجسس من طراز واي-9" دخلت المجال الجوي الياباني في الساعة 11:29 لحوالي دقيقتين. (العربية)