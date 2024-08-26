أميركا تعرض مكافأة بقيمة 2.5 مليون دولار للقبض على "كاداريا".. فمن هو وماذا نعرف عنه؟

عرضت الحكومة الأميركية مكافأة تصل إلى 2.5 مليون دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة فلاديمير كاداريا (38 عاما) من بيلاروس، وهو مطلوب في أميركا بتهمة مشاركته المزعومة في منظمة كبيرة للبرمجيات الخبيثة.

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ويواجه كاداريا اتهامات بارتكاب جرائم إلكترونية مرتبطة بمخطط مزعوم لنقل Angler Exploit Kit، بالإضافة إلى برامج ضارة أخرى وعمليات احتيال عبر الإنترنت إلى أجهزة كمبيوتر ملايين مستخدمي الإنترنت غير المنتبهين من خلال الإعلانات عبر الإنترنت، ما يسمى "الإعلانات الضارة"، وقد حدث ذلك من تشرين الأول 2013 حتى آذار 2022.

ووجهت إليه الاتهامات في 14 حزيران 2023 في ولاية نيوجيرسي الأميركية، وأعلن مكتب المدعي العام الأميركي في الولاية عن لائحة الاتهام في 12 آب الجاري.



وتم توجيه الاتهام بموجب الجرائم الإلكترونية إلى كاداريا مع مكسيم سيلنيكاو، وهو مواطن مزودج الجنسية بيلاروسي أوكراني يبلغ من العمر 38 عاما، وأندريه تاراسوف، 33 عاما، وهو مواطن روسي. وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن السلطات البولندية سلمت سيلنيكاو إلى الولايات المتحدة.



ويواجه الثلاثة عقوبات قصوى تصل إلى السجن 27 عاما بتهمة "التآمر على الاحتيال الإلكتروني"، والسجن 10 سنوات بتهمة "التآمر على الاحتيال عبر الحاسوب"، والسجن 20 عاما عن كل تهمة احتيال إلكتروني.



وقالت هيئة الخدمة السرية إن Angler Exploit Kit كانت الوسيلة الرائدة التي استخدمها مجرمو الإنترنت لتوصيل البرمجيات الخبيثة إلى الأجهزة الإلكترونية المخترقة في بعض الأحيان أثناء المخطط. ووفقا لها فقد تم تصميم حملات الإعلانات الخبيثة لتبدو وكأنها مشروعة، لكنها في كثير من الأحيان أعادت توجيه مستخدمي الإنترنت الضحايا الذين شاهدوا الإعلانات أو دخلوا إليها إلى مواقع وخوادم ضارة تسعى إلى الاحتيال على المستخدمين أو نقل البرامج الضارة إلى أجهزة المستخدمين".



كما زُعم أن كاداريا وشركائه أرسلوا إعلانات "برامج تخويف" تعرض رسائل كاذبة تزعم أنها حددت فيروسا أو مشكلة أخرى في الجهاز الخاص بالضحية. وتم خداع الضحايا لشراء أو تنزيل برامج خطيرة، أو توفير الوصول عن بعد إلى الجهاز، أو الكشف عن هوياتهم الشخصية أو معلوماتهم المالية.



ويُزعم أن الحسابات الموجودة على "منتديات الجرائم الإلكترونية الروسية" في الغالب تم استخدامها لبيع الوصول إلى الأجهزة المخترقة التي يستخدمها الضحايا، بالإضافة إلى معلوماتهم المصرفية وبيانات اعتماد تسجيل الدخول.



وتمت الموافقة على هذه المكافأة في إطار برنامج مكافآت الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والذي يدعم جهود إنفاذ القانون الرامية إلى تعطيل الجريمة العابرة للحدود الوطنية على مستوى العالم وتقديم الهاربين إلى العدالة. (روسيا اليوم)