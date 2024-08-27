الأونروا: الوضع في قطاع غزة "كارثة مكتملة الأركان"

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وصف لويس واتريدج، الموظف في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الوضع في قطاع غزة بأنها "كارثة مكتملة الأركان".جاء ذلك خلال مشاركته عبر الانترنت في المؤتمر الصحفي اليومي للأمم المتحدة، الاثنين.وقال واتريدج، إنه موجود حاليا في المنطقة الوسطى من قطاع غزة.وأضاف: "إذا لزم أن نصف الوضع هنا فهو كارثة مكتملة الأركان".وتابع: "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، تلقينا أوامر متواصلة (من إسرائيل) بالتهجير القسري في الأجزاء الوسطى والجنوبية والشمالية من قطاع غزة، وما نشهده هنا هو إجبار مئات الآلاف من الأشخاص على النزوح كل يوم".وأوضح أن معظم الناس يتنقلون سيرا على الأقدام.وأردف: "أصبح الوصول إلى أي وسيلة نقل لهذا النوع من النزوح الآن محدودا للغاية ولا يعرف الناس إلى أين يتوجهون".(الاناضول)