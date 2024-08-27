ترامب: سأضم ماسك إلى الحكومة

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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الاثنين، إنه سيضم إيلون ماسك إلى حكومته إذا كان لدى أغنى شخص في العالم الوقت لذلك، مضيفاً أن الدور الذي يمكن أن يلعبه رئيس شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» هو الاستشاري الاتحادي لخفض التكاليف.ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن ترمب قوله في مقابلة مع الصحافي شون ريان مادحاً ماسك باعتباره عبقرياً: «سأضمه إلى الحكومة بالتأكيد، لكنني لا أعرف كيف سيمكنه فعل ذلك مع كل الأشياء التي يفعلها».وأضاف ترمب: «يمكن أن يتقلد منصباً استشارياً لصالح هذا البلد ويمنحك بعض الأفكار الجيدة للغاية في مجال الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال». (الشرق الأوسط)