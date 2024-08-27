ترامب يهاجم هاريس وبايدن.. ما علاقة أفغانستان؟

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وقال في خطاب ألقاه أمام مؤتمر رابطة الحرس الوطني للولايات المتحدة في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان إن "الإهانة التي لحقت بنا في أفغانستان، أدت إلى انهيار المصداقية والاحترام لأميركا في جميع أنحاء العالم"، وفق أسوشييتد برس. هاجم الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب الاثنين، نائبة الرئيس كامالا هاريس، حيث ربطها بالانسحاب من أفغانستان في الذكرى الثالثة للتفجير الانتحاري الذي أودى بحياة 13 من أفراد الخدمة الأميركية، واصفاً الهجوم بأنه "مهين".وقال في خطاب ألقاه أمام مؤتمر رابطة الحرس الوطني للولايات المتحدة في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان إن "الإهانة التي لحقت بنا في أفغانستان، أدت إلى انهيار المصداقية والاحترام لأميركا في جميع أنحاء العالم"، وفق أسوشييتد برس.

أتى ذلك بعد أن قام ترامب بوضع أكاليل الزهور على مقبرة أرلينغتون الوطنية في مقاطعة أرلنغتون بولاية فيرجينيا، تكريماً لضحايا التفجير الانتحاري من الجنود الأميركيين الذي وقع في 26 آب 2021 في مطار حامد كرزاي الدولي، وتبناه تنظيم "داعش".



كما أضاف للآلاف من جنود الحرس الوطني: "سوف يطرد الناخبون كامالا هاريس وجو بايدن في 5 تشرين الأول كما نأمل. وعندما أتولى منصبي سنحصل على استقالة كل مسؤول كبير تطرق إلى كارثة أفغانستان، لتكون على مكتبي في يوم التنصيب. كما تعلمون، عليكم أن تطردوا الناس عندما يقومون بعمل سيئ".



إلى ذلك شدد ترامب على أنه سيعمل على إعادة الديمقراطية الأميركية إلى سابق عهدها، قائلاً إن الولايات المتحدة "تتعرض للتدمير من قبل طبقة سياسية متطرفة وفاسدة، وعندي فوزي بالانتخابات سأغلق الحدود وسنعثر على الإرهابيين الذين تسللوا إلى بلادنا". كما أردف: "نرسل جنودنا للدفاع عن الدول الأجنبية البعيدة بينما نترك حدودنا مفتوحة للمهاجرين، ولكن لا تفقدوا الأمل فسيكون لديكم رئيس يدافع عن حدودنا السيادية".

ومنذ أوقف بايدن محاولة إعادة انتخابه، ركز ترامب هجومه على هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية حالياً، وعلى دورها في قرارات السياسة الخارجية. وسلط الضوء تحديداً على تصريحها بأنها كانت آخر شخص يغادر المكان قبل أن يتخذ بايدن قراره بشأن أفغانستان. (العربية)