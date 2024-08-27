البنتاغون: روسيا تتقدم بثبات في اتجاه مدينة واقعة في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا

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أقر المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر بأن روسيا تتقدم بثبات في اتجاه مدينة كراسنوآرميسك (بوكروفسك) الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من جمهورية دونيتسك الشعبية.ونقل موقع وزارة الدفاع الأميركية عن رايدر قوله في مؤتمر صحفي الاثنين، "إنكم ترون أن الروس يحققون مكاسب تدريجية هناك (في اتجاه كراسنوآرميسك)".وأضاف أن "هناك قتالا عنيفا على طول تلك المنطقة الحدودية.. وسنستمر في التواصل والتشاور مع الأوكرانيين لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل لتمكينهم من الدفاع عن أراضيهم".