Advertisement

عربي-دولي

البنتاغون: روسيا تتقدم بثبات في اتجاه مدينة واقعة في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا

Lebanon 24
27-08-2024 | 01:20
A-
A+
Doc-P-1239445-638603433091606387.jpg
Doc-P-1239445-638603433091606387.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقر المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر بأن روسيا تتقدم بثبات في اتجاه مدينة كراسنوآرميسك (بوكروفسك) الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من جمهورية دونيتسك الشعبية.
ونقل موقع وزارة الدفاع الأميركية عن رايدر قوله في مؤتمر صحفي الاثنين، "إنكم ترون أن الروس يحققون مكاسب تدريجية هناك (في اتجاه كراسنوآرميسك)".
Advertisement
وأضاف أن "هناك قتالا عنيفا على طول تلك المنطقة الحدودية.. وسنستمر في التواصل والتشاور مع الأوكرانيين لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل لتمكينهم من الدفاع عن أراضيهم".
(روسيا اليوم)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-08-27
03:20 | 2024-08-27
03:04 | 2024-08-27
03:02 | 2024-08-27
03:00 | 2024-08-27
02:45 | 2024-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24