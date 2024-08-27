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عربي-دولي

رئيس مجلس النواب الأميركي يهاجم هاريس: "أقل كفاءة من بايدن"

Lebanon 24
27-08-2024 | 01:34
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استهدف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون يوم الاثنين نائبة الرئيس هاريس في السياسة الخارجية، قائلاً إن هاريس لا تثير الخوف في نفوس خصوم البلاد في الخارج.

وقال جونسون في مقابلة على برنامج "فوكس آند فريندز" مع بريان كيلميد: "الشخص الوحيد الذي يخشاه خصومنا أقل من جو بايدن هي كامالا هاريس.. هذا صحيح سواء كنت تتحدث عن الشؤون الداخلية أو الشؤون الخارجية".
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وتابع "تخيلها كقائدة أعلى للجيش الأميركي في هذه الأوقات الخطيرة" وأضاف "هذا هو الوقت الأكثر خطورة منذ الحرب العالمية الثانية، ولا يمكننا أن نتحمل ذلك".

وزعم جونسون أن الرئيس السابق ترامب، من ناحية أخرى، يخشى منه على المسرح العالمي وبالتالي فهو لائق لقيادة البلاد.

وقال جونسون: "يجب أن يكون لديك دونالد ترامب في البيت الأبيض. إنه الشخص الذي يخشونه ويحترمونه". (العربية)
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