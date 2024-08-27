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أوكرانيا.. استقرار الوضع بكورسك وتقدم روسي نحو بوكروفسك

Lebanon 24
27-08-2024 | 02:00
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أفادت تقارير من جبهات القتال في أوكرانيا وروسيا بأن الوضع شبه مستقر في مقاطعة كورسك فيما يتسارع التقدم الروسي في جبهة بوكروفسك في دونيتسك.
ووفقا للتقارير، فإنه لم يحصل أي تقدم على محاور القتال في كورسك منذ 5 أيام، وأن القوات الروسية تمكنت من صد كل الهجمات الأوكرانية.
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فقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها الاثنين، أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محور كورسك صدت هجمات أوكرانية عند 3 قرى وبلدات وأحبطت هجمات باتجاه 5 مراكز سكنية أخرى خلال اليوم الماضي.
وأضافت أن القوات الأوكرانية خسرت في هذه المعارك نحو 30 جنديا بين قتيل وجريح، إضافة إلى دبابة وعدد من المعدات العسكرية الأخرى، مشيرة إلى أن القوات الروسية واصلت رصد وتدمير مجموعات تخريبية معادية تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.
وبحسب الموقع، فقد استهدف الجيش الروسي تجمعات للقوات والمعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لكورسك وكذلك وراء الحدود في مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.
وشملت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 400 جندي و27 مدرعة خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي خسائرها منذ بداية القتال على محور كورسك إلى أكثر من 6200 عسكري، و73 دبابة و33 مركبة مشاة قتالية و61 ناقلة جند مدرعة إضافة إلى معدات وأسلحة أخرى.
أما على محور بوكروفسك، فقد وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوضع هناك بأنه "الأصعب بالنسبة للقوات الأوكرانية".
وكانت السلطات الأوكرانية قامت بتوسيع منطقة الإخلاء الواقعة تحت سيطرتها لتشمل نحو 30 بلدة، عدا تلك البلدات الـ14 التي تم إخلاؤها سابقا.
وأشارت تقارير أوكرانية إلى أن معركة بوكروفسك على وشك أن تبدأ بعد تقدم القوات الروسية نحو المدينة الاستراتيجية وباتت على بعد أقل من 6 كيلومترات عنها.
وذكرت التقارير أن القوات الروسية دخلت بلدة كارليفكا في طريقها لتطويق مناطق جنوبي بوكروفسك.
وفي جبهة تورسك، سيطرت القوات الروسية على بنايات في الجزء الشرقي من المدينة، بعد سيطرتها الكاملة على القرى المجاورة من ناحية الشرق والجنوب.
وباتت القوات الروسية على بعد 1.5 كيلومتر من وسط المدينة. (سكاي نيوز)
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