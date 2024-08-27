شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، باستشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال، منذ الفجر بقصف إسرائيلي متواصل على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.وقالت إن 5 فلسطينيين استشهدوا إثر استهداف شقة تعود لعائلة النعسان ويتواجد فيها نازحون من عائلة الصفدي في محيط عمارة التاج بشارع اليرموك وسط مدينة غزة.فيما أظهرت مشاهد، عددا من ال جراء غارات جوية إسرائيلية على شقة سكنية في مخيم المغازي وسط القطاع.كذلك، أفيد عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة زيادة في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة.