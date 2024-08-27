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شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة

Lebanon 24
27-08-2024 | 02:41
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، باستشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال، منذ الفجر بقصف إسرائيلي متواصل على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.
وقالت إن 5 فلسطينيين استشهدوا إثر استهداف شقة تعود لعائلة النعسان ويتواجد فيها نازحون من عائلة الصفدي في محيط عمارة التاج بشارع اليرموك وسط مدينة غزة.
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فيما أظهرت مشاهد، عددا من ال جراء غارات جوية إسرائيلية على شقة سكنية في مخيم المغازي وسط القطاع.
كذلك، أفيد عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة زيادة في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة.
في غضون ذلك، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت شمال غربي مدينة رفح، كما جرى إطلاق نار كثيف وعشوائي من آليات إسرائيلية استهدف منطقة الشاكوش وخيام النازحين في مواصي رفح.
وفي الشمال، استهدف من الطيران الحربي المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة في محيط تل الهوى. (روسيا اليوم)
 
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