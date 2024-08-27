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عربي-دولي

مسيّرة تخترق مبنى في روسيا.. وفيديو يوثق الحادثة

Lebanon 24
27-08-2024 | 02:34
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اصطدمت مسيّرة للقوات الأوكرانية بمبنى سكني مكون من 38 طابقا في مدينة Saratov بجنوب شرق روسيا، ما ادى لتعرضه لأضرار جسيمة.

وقالت سلطات المدينة البعيدة 730 كيلومترا عن موسكو، إن هجوم المسيرة سبب أضرارا في مبان سكنية مجاورة وأصاب عددا من الأشخاص، وكتب Roman Basurgin حاكم منطقة "ساراتوف" في حسابه بموقع Telegram التواصلي: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مسيّرات في وقت مبكر من صباح اليوم، وسقط حطامها على مبان سكنية في مدينتي ساراتوف وإنجلز" الواقعتين على طول نهر "فولغا" الشهير.
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الشيء نفسه قالته وزارة الدفاع الروسية من أن الدفاعات الجوية اعترضت 9 مسيرات أوكرانية في منطقة ساراتوف طوال الليل، وشارك "رومان بوسارجين" صورا لمجمع شقق Volga Sky المطل على جسر يربط ساراتوف بإنجلز عبر النهر، وهو أعلى مبنى في المدينة.
 


وقال بوسارجين إن امرأة تم نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة، حيث كافح الأطباء "لإنقاذ حياتها". تم علاج سكان آخرين مصابين في "فولغا سكاي" في مكان الحادث، برغم من تحديد العدد الإجمالي للمصابين.

كما قال "بوسارجين" أيضا: "تحدثنا إلى سكان المبنى، وسنتأكد من حصول الجميع على المساعدة التي يحتاجون إليها". "بمجرد تطهير المنطقة، سيُسمح للسكان باستعادة وثائقهم وممتلكاتهم الأساسية الأخرى بمساعدة عمال الإنقاذ".
 

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